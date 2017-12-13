Среди модниц стали популярны ногти с рисунком свитера с оленями

Пользователи "Твиттера" и "Инстаграма" рассказали о новом тренде в маникюре — рисунке, напоминающем о свитере с оленями, сообщает Mashable.
Многие посетители популярных соцсетей в преддверии новогодних праздников похвастались специальным новогодним маникюром.
Ugly sweater nails!!! pic.twitter.com/huMUEDabLx— Dawnfaye (@Mushyfaye) 11 декабря 2016 г.
Кроме привычных рисунков типа снежинок, ёлочек или сердечек мастера начали раскрашивать ногти в виде принтов рождественских свитеров. Знакомые с детства рисунки в виде оленей или снежинок, словно вышитых на текстиле, стали распространяться по соцсетям.
Ugly sweater party time @nailstyle @Nailitmag #nailart #sweaternails #nailswag #manicure #nails pic.twitter.com/gcED2f2sfx— Sanja Hefer (@osijek69) 10 декабря 2017 г.
По словам обладательниц такого маникюра, рисунок довольно сложно нанести на ногти и мастерам приходится потрудиться. Не все модницы оценили новый тренд. Например, некоторые пользователи назвали "ногти с оленями" уродливыми и банальными.
Ugly sweater nails!!! pic.twitter.com/huMUEDabLx— Dawnfaye (@Mushyfaye) 11 декабря 2016 г.
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