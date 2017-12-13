Среди модниц стали популярны ногти с рисунком свитера с оленями

Женскую половину соцсетей очаровали ногти с необычным рисунком, напоминающим о рождественском свитере.

Пользователи "Твиттера" и "Инстаграма" рассказали о новом тренде в маникюре — рисунке, напоминающем о свитере с оленями, сообщает Mashable.

Многие посетители популярных соцсетей в преддверии новогодних праздников похвастались специальным новогодним маникюром.

Кроме привычных рисунков типа снежинок, ёлочек или сердечек мастера начали раскрашивать ногти в виде принтов рождественских свитеров. Знакомые с детства рисунки в виде оленей или снежинок, словно вышитых на текстиле, стали распространяться по соцсетям.

По словам обладательниц такого маникюра, рисунок довольно сложно нанести на ногти и мастерам приходится потрудиться. Не все модницы оценили новый тренд. Например, некоторые пользователи назвали "ногти с оленями" уродливыми и банальными.