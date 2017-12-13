Житель Львова выпрашивал бесплатные игры для несуществующего геймерского кафе

Мошенник из Украины захотел получить бесплатные копии видеоигры под видом владельца тематического кафе.

Яков Янерка, геймдизайнер и создатель популярной игры Paradigm, рассказал, как его пытался обмануть некий Дмитрий из Украины. По словам разработчика, мошенник просил бесплатные игры для посетителей своего кафе.

Неизвестный связался с Янеркой по почте и представился Дмитрием, создателем тематического кафе Boroda Drink во Львове. По словам мужчины, в его кафе собираются геймеры и обсуждают игры. Дмитрий хотел организовать викторину на тему видеоигр для посетителей и дарить за её прохождение ключи к играм. Проблема заключалась в том, что предприниматель потратил все деньги на открытие забегаловки и поэтому ему приходится просить ключи бесплатно.

В письме украинец предоставил доказательства — прислал фотографии своего ресторана и счастливых посетителей. Разработчик почти поверил Дмитрию и уже был готов отправить партию ключей (обычная стоимость игры Paradigm составляет 15 долларов). Но Якову показалось подозрительным, что все надписи в кафе были на английском, так как само заведение располагалось, по словам его владельца, на Украине.

После поиска в соцсетях и "Гугле" выяснилось, что во Львове действительно есть кафе под названием Boroda Drink. Однако оно было открыто несколько лет назад и никак не связано с видеоиграми. Когда Яков написал об этом Дмитрию, тот удалил все свои аккаунты в соцсетях и перестал отвечать на письма.