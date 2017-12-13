Во "ВКонтакте" появились стикеры с Дональдом Даком

Мультяшный селезень первым из героев вселенной Disney получил собственные стикеры "ВКонтакте".

Самая популярная соцсеть России добавила стикеры с персонажем мультфильмов Disney. В комплект добавлены 32 стикера с самой популярной мультяшной уткой.

По словам представителей "ВКонтакте", "самый эмоциональный селезень в мире" станет первым персонажем вселенной Disney со своими стикерами. В будущем соцсеть планирует добавить стикеры с другими мультяшными героями. "Специальные проекты на нашей площадке регулярно запускают AMEDIATEKA, "Газпром-медиа холдинг", "СТС медиа", Gazgolder и многие другие компании", — рассказал директор по маркетингу "ВКонтакте" Александр Круглов.

Стоимость набора составляет 63 рубля. Приобрести его можно на странице стикеров "ВКонтакте".