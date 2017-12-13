Facebook блокирует ссылки на сервис Дурова Telegraph

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Facebook блокирует ссылки на сервис Дурова Telegraph

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Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Популярная соцсеть рассматривает ссылки на сервис как вредоносные и запрещает их публикацию.

Пользователи Сети заметили, что "Фейсбук" начал блокировать ссылки на сервис Telegraph, принадлежащий Павлу Дурову, сообщает The Village.

<p>Скриншот @ L!FE</p>

Социальная сеть на разрешает публиковать ссылки на материалы Telegraph. Также "Фейсбук" запрещает делиться ссылками на сервис в Facebook Messenger. Посты и сообщения моментально помечаются как спам. Другая соцсеть, "ВКонтакте", разрешает делиться ссылками и отправлять их в личных сообщениях.

Лайф проверил telegra.ph, принадлежащий Telegraph, на наличие вирусов через сервисы "Антивирус Касперского" и Dr. Web, которые посчитали сайт безопасным. Представитель пресс-службы "Фейсбука" пока никак не прокомментировал блокировку.

<p>Скриншот @ L!FE</p>

Сервис публикаций Telegraph был запущен Telegram в ноябре 2016 года.

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