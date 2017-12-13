Facebook блокирует ссылки на сервис Дурова Telegraph

Популярная соцсеть рассматривает ссылки на сервис как вредоносные и запрещает их публикацию.

Пользователи Сети заметили, что "Фейсбук" начал блокировать ссылки на сервис Telegraph, принадлежащий Павлу Дурову, сообщает The Village.

Социальная сеть на разрешает публиковать ссылки на материалы Telegraph. Также "Фейсбук" запрещает делиться ссылками на сервис в Facebook Messenger. Посты и сообщения моментально помечаются как спам. Другая соцсеть, "ВКонтакте", разрешает делиться ссылками и отправлять их в личных сообщениях.

Лайф проверил telegra.ph, принадлежащий Telegraph, на наличие вирусов через сервисы "Антивирус Касперского" и Dr. Web, которые посчитали сайт безопасным. Представитель пресс-службы "Фейсбука" пока никак не прокомментировал блокировку.

Сервис публикаций Telegraph был запущен Telegram в ноябре 2016 года.