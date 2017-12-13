iPhone 8 и 8 Plus стали самыми продаваемыми смартфонами октября

Apple снова свела на нет теории о провале продукции: её новые смартфоны заняли первые два места по числу продаж среди смартфонов.

iPhone 8 стал лидером по числу продаж в октябре, на втором месте — iPhone 8 Plus. Об этом свидетельствует исследование аналитиков Counterpoint.

Статистика опровергла ряд заявлений о том, что восьмое поколение будет самым провальным в истории Apple из-за дизайна, похожего на предыдущие, и скорого выхода iPhone X.

Число продаж iPhone 8 составляет 4,6% от общего числа за месяц, iPhone 8 Plus — ровно 4%. На третьем месте идёт Samsung Galaxy Note 8 с 2,4%.

Аналитики добавляют, что в ноябре число продаж iPhone 8 Plus увеличилось и обогнало iPhone 8, который в свою очередь не убавил в статистике.