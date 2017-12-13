Apple инвестирует 390 миллионов евро в производителя лазеров для Face ID

Компания Finisar, занимающаяся разработкой вертикальных лазеров для 3D-сканера лица, хочет открыть новую лабораторию.

Apple вложит 390 миллионов евро в компанию Finisar для развития системы распознавания лица. Вертикальный лазер — ключевой компонент этой технологии, который производит только одна компания.

Finisar планирует потратить выделенные деньги на открытие отдельной лаборатории в Техасе специально для разработки вертикальных лазеров (VCSEL), что по идее увеличит объём производства и качество компонентов.

Напомним, что первая партия iPhone X вышла в дефиците из-за неисправности деталей Face ID и ограниченного числа поставок. Сначала технология не сработала на презентации iPhone X, затем Face ID начали взламывать с помощью близнецов, азиатов и восковых масок.