Google откроет лабораторию искусственного интеллекта в Китае

Благодаря ей компания сохранит сотрудников, работавших в закрывшихся фирмах корпорации и наймёт молодых программистов.

Google объявила об открытии лаборатории для разработки искусственного интеллекта в Пекине (Китай). Новость передаёт the Verge.

Однако лаборатория не будет работать исключительно для китайского рынка электроники, как делают многие китайские предприятия. Её цель — сотрудничать с другими командами разработчиков Google.

Главная причина её открытия — сотрудники, ранее работавшие на корпорацию. Google хочет сохранить им рабочие места, а себе работоспособные кадры. Напомним, ранее сервисы Google были заблокированы в Китае из-за несоответствия местному законодательству. Также был заблокирован мессенджер WhatsApp и удалён Skype.

Также компания позиционирует разработку ИИ главной целью компании и хочет искать талантливых программистов по всему миру. Сейчас в китайской лаборатории, согласно местным СМИ, открыто 20 вакансий.