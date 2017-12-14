Девушка зарегистрировала лампу в Tinder, и с ней начали флиртовать

25-летней лампе начали писать мужчины, желающие познакомиться, купить наркотики или вызвать проституток.

18-летняя Элин Куниа из Нью-Йорка в шутку завела профиль в Tinder старой настольной лампе, которую хотела продать. К её удивлению, антиквариат стал пользоваться большим успехом среди пользователей сервиса для знакомств, сообщает Mashable.

I made a tinder to sell my lamp and got so many matches and messages that it crashed my phone and sent it into a crash loop. It’s cool though, I sold it. thanks Joseph. pic.twitter.com/EP0cIjS2WN — Aline (@AlineLaReine_) 10 декабря 2017 г.

Девушка указала, что возраст антикварной лампы составляет 25 лет, и она не заинтересована во флирте или знакомствах — ей просто нужно продать раритет. Также Элин попросила лайкать и писать только тем, кто действительно заинтересован приобрести устройство.

Первый откликнувшийся на вакансию, мужчина по имени Иосиф, был серьёзно настроен и предлагал за лампу 120 долларов. Он предложил встретиться лично, но из-за опасений, что Иосиф будет заигрывать с ней, Элин отказалась. Тем временем лампа стала очень популярна — ей стали писать мужчины разных возрастов и пытались с ней заигрывать. Посыпались комплименты: от "ты такая сексуально электрическая" до "я сделаю тебе кокаиновую дорожку".

Некоторые пользователи признавались, что полюбили лампу и готовы купить что-нибудь ещё. Элен удивилась, что часть написавших ей мужчин думала, что под профилем лампы замаскирована продажа наркотиков или интимный сервис.

Как сообщает Mashable, лампу в итоге так и не продали. Крёстная Элен заметила, что лампа может быть ценным антиквариатом и стоить до 1000 долларов.