Фанаты "Звёздных войн" в России скупают всё связанное с любимым фильмом

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Фанаты "Звёздных войн" в России скупают всё связанное с любимым фильмом

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Фото: © Flickr/Evilspoon7

За пару месяцев до премьеры фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" россияне начали покупать тематические вещи и игрушки.

В преддверии премьеры нового эпизода "Звёздных войн" увеличился спрос на товары, связанные с кинофраншизой. Популярность тематических продуктов выросла примерно в десять раз, сообщает сервис "Яндекс. Маркет".

Ажиотаж наблюдается с начала октября, за два с половиной месяца пользовательский трафик на продукты, связанные со "Звёздными войнами", вырос в десять раз. Сервис отмечает, что особым спросом пользуются конструкторы и игрушки по мотивам персонажей киновселенной. Фанаты киносаги также покупали роботов-трансформеров, зубные щётки и прочую брендированную продукцию.

По словам представителя "Яндекса. Маркет", покупатели провоцируют бум продаж всего, с чем так или иначе связаны "Звёздные войны". Например, в десятку популярных товаров попала электробритва, посвящённая фильмам о далёкой-далёкой галактике.

Российская премьера восьмого эпизода "Звёздных войн" состоится сегодня.

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