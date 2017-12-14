"ВКонтакте" разрешила удалять сообщения в чатах

Раньше можно было удалять сообщения только для себя, остальным собеседникам они оставались видны.

Соцсеть расширила функцию удаления сообщений в чатах, разрешив стирать их для всех участников беседы.

Чтобы удалить сообщение для всех участников чата, нужно выделить его, нажать на иконку удаления и выбрать пункт "Удалить для всех". Послание исчезнет из беседы безвозвратно. Подобная функция работает 24 часа с момента публикации сообщения. Пока возможность стирать сообщения из чатов доступна только в веб-версии соцсети.

Недавно "ВКонтакте" добавила функцию редактирования сообщений. Их можно поправить в течение суток после отправки.