"ВКонтакте" разрешила удалять сообщения в чатах

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"ВКонтакте" разрешила удалять сообщения в чатах

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Фото: © Скриншот L!FE

Раньше можно было удалять сообщения только для себя, остальным собеседникам они оставались видны.

Соцсеть расширила функцию удаления сообщений в чатах, разрешив стирать их для всех участников беседы.

Чтобы удалить сообщение для всех участников чата, нужно выделить его, нажать на иконку удаления и выбрать пункт "Удалить для всех". Послание исчезнет из беседы безвозвратно. Подобная функция работает 24 часа с момента публикации сообщения. Пока возможность стирать сообщения из чатов доступна только в веб-версии соцсети.

Недавно "ВКонтакте" добавила функцию редактирования сообщений. Их можно поправить в течение суток после отправки.

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