В Майами продают пентхаус "только за биткоины"

За квартиру в шикарном здании на берегу океана просят 33 биткоина, или более полумиллиона долларов.

На сайте американского агентства недвижимости опубликовали объявление о продаже пентхауса в Майами. Внимание телеканала CNBC привлекло то, что продавец попросил за недвижимость 33 биткоина.

Элитный дом, в котором продаётся квартира, расположен на побережье залива Бискейн. По словам продавца, из панорамных окон оттуда открывается шикарный вид на Майями-бич. Пентхаус состоит из спальни, зала и большой ванной комнаты. Главное условие — недвижимость продаётся только за биткоины, доллары или другую валюту не предлагать.

Согласно актуальному курсу, квартира оценена примерно в 563 тыс. долларов. Журналисты и пользователи Сети недоумевают, почему продавец просит за пентхаус биткоины. Есть версия, что таким образом хозяин элитной квартиры хочет набить цену и привлечь внимание.

Несмотря на популярность и стремительный рост криптовалюты, финансисты и обыватели относятся к ней с осторожностью и скепсисом. Например, на прошлой неделе сервис цифровой дистрибуции игр Steam перестал принимать биткоины из-за нестабильного курса.