В США показали конкурента электрогрузовика Tesla

По техническим характеристикам грузовик почти не отличается от фуры Илона Маска, но стоит на $100 тыс. дороже.

Американская компания Thor Trucks презентовала проект электрогрузовика Thor ET-One. Как и недавно представленный Tesla Semi, тягач планируют выпустить в 2019 году, сообщает Trucks.com.

Тяжёлый грузовик должен выйти с конвейера в двух версиях: с запасом хода на 160 и 480 км. Старшая модель, как и Tesla Semi, будет рассчитана на перевозку до 36 тонн груза. Оба тягача оснастят аккумуляторами LG Chem, которые будут расположены под "юбкой" грузовиков. Интерьер кабины не сильно отличается от салона обычных грузовых фур. Электромобиль выдают два дисплея, на которые выводится информация об уровне заряда батарей и работе внутренних систем.

Младшая версия Thor ET-One оценена в 150 тыс. долларов, старшая — с запасом хода на 480 км — 250 тыс. долларов. Для сравнения, электрофура Tesla, способная проехать на одном заряде 480 км, будет стоить 150 тыс. долларов.