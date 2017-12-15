В США выпустили робота, умеющего показывать фильмы и охранять дом

Дружелюбный помощник запоминает своих хозяев и помогает им по дому — включает музыку, напоминает о делах и играет с детьми.

Французский стартап Keecker представил на рынке США одноимённого робота-помощника. Устройство имеет шарообразный корпус и ролики для передвижения по дому, сообщает Cnet.

По словам его создателей, Keecker напоминает дружелюбного дроида R2D2 из киновселенной "Звёздных войн". Девайс оснащён системой камер, микрофонов и сенсоров, позволяющей ориентироваться в пространстве и снимать панорамные видеоролики. Робот имеет встроенный проектор, с помощью которого может проецировать изображения и видео на любой ровной поверхности. Одна из его функций — встроенный домашний кинотеатр.

Keecker отзывается на команды хозяев, умеет патрулировать дом, отвечать на поисковые запросы, транслировать музыку и телепередачи. Аппарат имеет интеграцию с голосовыми сервисами Google и Alexa. Также с помощью робота можно созваниваться по видеосвязи. Он умеет самостоятельно вставать на зарядку и выполнять роль живого будильника. За "мозги" Keecker отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 820 Quad Core.

Робот пока не поступил в широкую продажу, но на него можно оформить предзаказ. Keecker в базовой версии обойдётся в 1790 долларов (более 100 тыс. рублей).