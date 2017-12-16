5 смартфонов Xiaomi, которые точно не стоит покупать

Павел Городницкий приготовил стоп-лист для тех, кто твёрдо решил купить смартфон сверхпопулярного китайского бренда, но пока не определился с моделью.

Xiaomi делает неплохие смартфоны, но у азиатских компаний есть одна общая проблема: они как будто специально называют свои гаджеты так, чтобы пользователям было предельно трудно разобраться в модельной линейке.

Конкретно у Xiaomi вообще полнейший провал с неймингом. К цифрам добавляются буквы, слова и символы, поэтому человек, который нерегулярно следит за релизами этого бренда, запросто может запутаться в продуктах и выбрать что-нибудь неактуальное или просто неудачное.

Лайф подготовил два материала с рекомендациями и антисоветами по девайсам Xiaomi.

Сегодня — первая часть, в которую попали устройства, недостойные ваших денег.

Xiaomi Mi Max 2

Если изучить этот фаблет чисто по характеристикам, можно нечаянно сорваться и оформить заказ в два клика.

За 15 тысяч китайцы предлагают смартфон с надёжным и быстрым процессором (Snapdragon 625), 64 гигабайтами встроенной памяти, двумя слотами для сим-карт и двумя нормальными камерами.

Но самая убийственная фишка Mi Max 2 — экстремально гигантский аккумулятор. 5300 мАч — это примерно в два раза больше, чем в iPhone Plus. Соответственно, от китайского аппарата можно выбить два дня бесперебойной работы в более-менее активном режиме. Ни от кого из конкурентов такой автономности больше не дождаться.

Возникает логичный вопрос: а в чём тогда подвох? К сожалению, в размерах. Вскрылись сразу две проблемы Xiaomi. Во-первых, у компании явно есть какие-то комплексы, иначе китайцы бы поняли, что диагональ 6,44 дюйма — заметный перебор. Во-вторых, штатные аналитики Xiaomi не изучили опыт Sony Xperia Z Ultra, такого же 6,44-дюймового великана, провалившегося на рынке в 2013 году.

В любом случае, покупать Xiaomi Mi Max 2 можно только после придирчивого тест-драйва. Вы должны взять его в руки и убедиться, что вам правда комфортно пользоваться этим мини-планшетом. Подержите его возле уха, наберите на нём текст, попытайтесь поуправлять им одной рукой, а потом положите его в карман (если влезет). Скорее всего, после этих манипуляций Mi Max 2 отправится обратно на полку, несмотря на соблазнительную цену и действительно заманчивые спецификации.

Главное правило — не берите его онлайн, иначе потом будете думать, как продать эту лопату на барахолках с минимальными денежными потерями.

Xiaomi Mi6

Сам по себе этот флагман объективно хорош: там стоит реактивный Snapdragon 835, шести гигабайт оперативки хватает для любых манипуляций, а двойная камера обеспечивает качественные снимки даже при слабом освещении. Цена тоже приятная (25 тысяч за 64 Гбайт), но брать Xiaomi Mi6 в декабре 2017 года неверно исключительно со стратегической точки зрения.

Уже в начале весны дебютирует Xiaomi Mi7 с чипсетом Snapdragon 845, сверхбыстрой зарядкой, абсолютно безрамочным экраном, датчиком для распознавания лица и другими трендовыми фичами из 2018 года.

Отсюда вывод: если вам нужен флагман именно от Xiaomi — ждите Mi7. Если хотите сэкономить — тоже ждите Mi7, потому что он существенно обрушит цену на Mi6.

По крайней мере, так было с предыдущими хедлайнерами китайской компании — тот же Mi5 в начале 2017 года оперативно подешевел до 16–18 тысяч.

Xiaomi Mi5C

Этот смартфон китайцы представили в самом конце зимы — сейчас его уже можно признать самым неудачным гаджетом Xiaomi в 2017 году. Азиатская компания настолько сильно поверила в себя, что оборудовала Mi5C фирменным процессором Surge S1, рассчитывая создать конкуренцию для Qualcomm Snapdragon 625. План провалился: в требовательных приложениях S1 выдавал тормоза, нагревание и быструю разрядку аккумулятора.

Сейчас Xiaomi Mi5C найти уже не так просто, но некоторые магазины по-прежнему предлагают этот смартфон и даже делают на него ощутимые скидки, лишь бы поскорее избавиться от обузы. Не ведитесь: лучше сохранить бюджет для представителя линейки Redmi, чем потратить деньги на гаджет с экспериментальным процессором.

Xiaomi Redmi 4A

Эту модель можно признавать самой народной и любимой в 2017 году. Люди, которые считают бессмысленными дорогие девайсы, видели ценник в 7–8 тысяч рублей, затем бегло изучали характеристики и сразу же покупали Redmi 4A.

Тут нужно оговориться: если бюджет правда жёстко лимитирован, а каждые 500 рублей — мощный удар по кошельку, то в таком выборе нет ничего страшного. Redmi 4A — нормальный смартфон, который отработает свои деньги.

Но китайцы наплодили столько гаджетов, что на расстоянии 2–2,5 тысяч рублей продаётся совершенно замечательный Xiaomi Redmi Note 4X. Он лучше Redmi 4A по всем параметрам: от разрешения экрана (FullHD) и объёма оперативной памяти (3 Гбайт) до наличия сканера отпечатка пальцев и ёмкости аккумулятора (4000 мАч).

Такие щедрые бонусы однозначно стоят того, чтобы немного подкопить и взять Note 4X.

Xiaomi Redmi Note 4 (МТК)

Тут всё просто: Xiaomi выпустила две модификации этого фаблета — Note 4X и Note 4.

Первый — с чипом Qualcomm Snapdragon 625, второй — с китайским Mediatek Helio X20.

Формально Note 4 больше приспособлен для "тяжёлых" игр, но мобильные геймеры обычно выбирают девайсы подороже. А в недорогом смартфоне присутствие "Медиатеки" обернётся перегревами и слабой автономностью. Snapdragon 625 выжимает 8–9 часов экрана, а Helio X20 — около шести.

Выбор очевиден — Note 4 (без икса) подойдёт только школьникам, у которых есть возможность сначала наиграться в телефон на уроках, а потом поставить его на зарядку в 15:00. Нагревание их тоже не смутит, ведь главное — порвать одноклассников.

Важно: в своё время китайцы выпускали и Note 4 со Snapdragon 625. Эти версии до сих пор можно встретить в российских магазинах. Они в порядке — лучше, чем с MediaTek.