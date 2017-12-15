С Siri можно будет пошептаться

Apple заставит своего голосового ассистента лучше слушать пользователя и реагировать на шёпот.

В Сети опубликован патент Apple, связанный с голосовым помощником Siri. В будущем с голосовым помощником можно будет разговаривать шёпотом, сообщает Gizmodo.

Патент был зарегистрирован ещё в прошлом году, но узнали о нём только сейчас. Согласно документации, Apple позволит Siri реагировать на запросы, произнесённые полушёпотом. Этот апдейт голосового помощника решит сразу две проблемы: Siri будет лучше слышать собеседника и отвечать на интимные запросы без привлечения внимания посторонних. Например, находясь в аэропорту, можно будет тихо спросить ассистента, где находится туалет.

Сейчас все известные голосовые помощники либо плохо воспринимают шёпот, либо не реагируют на тихую речь вообще. Виртуальные ассистенты также привыкли всегда громко отвечать на запросы, даже когда это неуместно.