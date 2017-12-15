YouTube стал виртуальным

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YouTube стал виртуальным

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Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/YouTube Spotlight

Видео на популярном сервисе теперь можно смотреть в шлеме дополненной реальности.

YouTube VR стало доступно в Steam. Это приложение, с помощью которого можно смотреть видео в шлеме дополненной реальности.

Как показано на видео, надевая шлем, пользователь видит 3D-интерфейс и выбирает нужное действие с помощью пульта или голосовой команды. После этого появляется видео во весь VR-экран.

YouTube VR доступно в Steam в тестовом доступе и всё ещё находится в разработке. Как сообщает the Verge, некоторые пользователи уже жалуются, что приложение работает некорректно.

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