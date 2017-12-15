В Samsung Galaxy S9 будут 3,5-мм аудиоджек и кнопка Bixby

Компания оставит разъём для наушников, от которого отказалось большинство конкурентов.

В Сеть попал ещё один рендер нового флагмана Samsung. На этот раз он показан на видео в формате 360 градусов. Об этом сообщает 91mobiles.

Если ему верить, то девайс сохранит 3,5-мм аудиоджек, от которого постепенно отказываются другие производители гаджетов. Он будет расположен в нижней боковой части смартфона рядом с разъёмом для зарядки.

Кроме того, компания Samsung оставила кнопку голосового помощника Bixby, на которую жалуются пользователи Galaxy S8. Ранее компания отказалась от неё в субфлагмане Galaxy A8, который тоже выйдет в 2018 году.

Остальные детали флагмана соответствуют ранее распространённой информации. Дизайн напоминает Galaxy S8, основная камера флагмана будет одинарной.