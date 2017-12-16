На чехле Samsung Galaxy S9 будет вырез для аудиоджека

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На чехле Samsung Galaxy S9 будет вырез для аудиоджека

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Фото: © flickr / Radhi Al Asmakh

Кажется, Samsung Electronics точно не собирается убирать 3,5-мм разъём для наушников.

В Сеть попали фото чехла для нового Samsung Galaxy S9. Об этом сообщает Slashleaks.com.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Главная деталь рендера — наличие выреза для 3,5-мм аудиоджека на нижней боковой панели. Недавно в Сеть попали рендеры Galaxy S9, на которых тоже присутствует аудиоджек. Видимо, корейцы не собираются убирать его из новых смартфонов.

В 2017-м Samsung Electronics была одной из немногих компаний, решивших его оставить. Пока конкуренты один за другим избавлялись от него, корпорация выпустила Galaxy S8 и Note 8 с 3,5-мм разъёмом для наушников.

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