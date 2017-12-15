Xiaomi и Huawei отправляются на рынок смартфонов США

Два китайских гиганта не боятся конкуренции и готовы начать продажи на родине Apple.

Xiaomi и Huawei готовы бросить вызов Apple на рынке смартфонов США. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании обдумывают план старта продаж в США. Они уже провели переговоры с местными операторами сотовой связи. Точно известно, что были переговоры с американским оператором Verizon.

Apple — безоговорочный лидер на местном рынке гаджетов. В третьем квартале 2017 года, по данным Strategy Analytics, доля продаж "яблочных" смартфонов составила 30,4% от общего числа. У ближайшего преследователя— Samsung доля продаж составляет 25,1%. Следующие три места заняли компании LG, ZTE и Motorola соответственно. Остальным брендам отвелось всего 10% от общего числа продаж.

В то же время доля от общего числа продаж Apple в Китае резко сократилась. За тот же период компания заняла пятое место после Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

Xiaomi и Huawei давно планируют старт продаж смартфонов в США. Главным поводом сделать этот шаг стало резкое падение числа продаж Apple в Китае и увеличение доли двух китайских гигантов.