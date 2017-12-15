Huawei P11 может выйти в первом квартале 2018-го

Возможно, компания представит новый флагман на всемирной выставке Mobile World Congress.

Huawei P11 может быть презентован в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает инсайдер Роланд Куанд в "Твиттере".

По его информации, девайс будет представлен на ежегодной выставке Mobile World Congress с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. Модель предыдущего поколения P10 также была представлена на этой выставке.

Кроме того, Куанд сообщает, что разработчики в новом флагмане сделают ставку на камеру и искусственный интеллект. Точные характеристики и дизайн девайса неизвестны. Слухи о тройной камере и подобной iPhone X "моноброви" не подтверждены.

Возможно, смартфон получит систему распознавания лица и фирменные анимированные смайлики. Эти функции были анонсированы на презентации флагмана среднего класса Huawei Honor V10.