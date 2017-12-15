Renault представила автомобиль "для Хана Соло" к премьере "Звёздных войн"

Авто с электроприводом ZOE Star Wars напомнит фанатам "Звёздных войн" о космическом корабле одного из главных героев.

Французский автоконцерн представил лимитированную версию электромобиля ZOE. Выпуск посвящён премьере восьмого эпизода "Звёздных войн" и лично персонажу саги Хану Соло.

Автомобиль ZOE Star Wars создан в честь межпланетного корабля "Тысячелетний сокол", принадлежащего контрабандисту Хану Соло (его роль в саге исполнил Харрисон Форд). На футуристический звездолёт намекают элементы кузова и гравировка на крыше и капоте. Также электромобиль получил пороги и металлические вставки с логотипом Star Wars.

Лимитированный автомобиль имеет премиальную отделку салона, фиолетовую подсветку приборной панели, аудиосистему Bose, парктроник, камеры заднего вида, развёрнутую сеть Wi-Fi. На ZOE Star Wars можно оформить предзаказ, продажа партии из 1000 автомобилей начнётся в следующем году. Стоимость авто неизвестна.

Мировая премьера фильма "Звёздные войны. Последние джедаи" состоялась сегодня.