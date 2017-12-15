Galaxy S8 и S8+ получат полную версию Android 8.0 Oreo в январе-феврале 2018-го

А пока корпорация продолжает её тестирование и анонсирует выход четвёртой бета-версии.

Флагманы Samsung Galaxy S8 и S8+ получат полную версию Android 8.0 Oreo в январе-феврале 2018 года. Об этом сообщает официальный представитель Samsung в Beta Community.

Сейчас операционная система не готова и находится в стадии тестирования. По словам представителя компании, скоро выйдет четвёртая бета-версия Android 8.0 Oreo. Доступна она будет участникам программы бета-тестирования в США и Великобритании.

Точная дата выхода четвёртой бета-версии ОС неизвестна. Третья бета-версия вышла на следующий день после анонса.

Одна из причин долгой разработки Oreo для смартфонов Samsung —фирменный лаунчер компании TouchWiz. Он усложняет адаптацию ОС под смартфон и замедляет выход обновления.