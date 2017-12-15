Британцы опасаются, что русские субмарины могут отключить мировой Интернет

По версии высшего военного начальства Великобритании, российский флот может случайно или намеренно вывести из строя мировую финансовую систему.

Главный маршал авиации Великобритании сэр Стюарт Пич заявил о потенциальной опасности российских субмарин в отношении мирового Интернета. По словам Пича, подлодки ВМФ России могут намеренно повредить подводные кабели, сообщает Times.

Вы можете представить ущерб для экономики, который нанесут субмарины, если заденут подводные интернет-коммуникации? — спросил собравшихся маршал авиации, выступая в Королевском институте объединённых служб. Сэр Пич отметил, что британские войска должна тесно работать с объединёнными силами НАТО, чтобы соответствовать силе российского флота. По словам Стюарта Пича, глубоководные коммуникации нуждаются в защите.

Ранее Times сообщила, что подлодки ВМФ России "подозрительно активизировались" по маршруту атлантических интернет-кабелей. По данным Financial Times, информация о 97% финансовых операций передаётся по глубоководным кабелям.