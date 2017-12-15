В США придумали пуленепробиваемый чехол для ноутбука

При использовании кейса C6SHELL ноутбук можно ронять на пол, ездить по нему на машине и даже использовать в качестве бронежилета.

Энтузиасты из Сан-Франциско создали пуленепробиваемый кейс для ноутбука. Проект защитного чехла C6SHELL появился на краудфандинговой площадке Kickstarter.

По словам создателей C6SHELL, он достаточно прочный, чтобы остановить пулю, но довольно лёгкий, чтобы носить его на работу. Кейс изготовлен из углеродного волокна и алюминия — сплав в десять раз прочнее стали и в пять раз легче. Защищённым таким чехлом ноутбуком можно отражать пули, ронять его на пол и бить об стену.

Края кейса закруглены, что позволяет удобно держать его во время транспортировки. Мягкая подкладка, расположенная изнутри, защищает корпус компьютера от царапин и потёртостей. Девайс подходит к любому ноутбуку с 13- и 15-дюймовым дисплеем.

На этапе сбора средств стоимость C6SHELL составляет 269 долларов (15,7 тыс. рублей). Чтобы запустить производство кейса, создателям нужно собрать 100 тыс. долларов.