В "Перископе" поселились педофилы, они ищут детское порно

Сексуальные извращенцы атакуют трансляции подростков и делятся в "Перископе" детским порно.

Журналисты Gizmodo обнаружили в "Перископе" сеть педофилов. Согласно расследованию издания, извращенцы атакуют трансляции с детьми и ищут единомышленников.

Журналисты отчитались о не менее чем 50 аккаунтах, принадлежащих педофилам. Они заводили себе специальные ники, чтобы их узнали свои. Например, lovechildrin, girlpreteen или addmegroupsCPplease. Узнать их было несложно: многие пользователи выкладывали себе на аватарку изображения половых органов или кадры из детского порно.

По данным издания, извращенцы искали трансляции с подростками и просили в комментариях раздеться и выполнить определённые сексуальные действия. Также пользователи указывали в своём профиле, что ищут детское порно, и просили скидывать в личку ЦП (ЦП — CP, child porn). Просьбы журналистов о комментарии владельцами подобных аккаунтов были проигнорированы.

Представитель сервиса, с которым связалось издание, заявил о недопустимости распространения детского порно и пропаганды педофилии. Он отметил, что все подозрительные аккаунты будут деактивированы.

В среду мы писали о подобном расследовании издания The Sun, которое обнаружило в "Твиттере" аккаунты педофилов. Руководство соцсети, однако, не отреагировало на запрос журналистов, так как "сетевые педофилы" не встречаются с детьми лично. Отметим, что сервис "Перископ" с 2015 года принадлежит "Твиттеру".