В Facebook теперь можно убрать пользователя из новостей, но не убирать из друзей

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В Facebook теперь можно убрать пользователя из новостей, но не убирать из друзей

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Фото: © pixabay.com

Компания выпустила большое обновление приложения, где теперь можно редактировать новостную ленту.

В "Фейсбуке" теперь можно убрать пользователя, группу или публичную страницу из ленты новостей, но не убирать из друзей и не отписываться. Для этого компания разработала функцию Snooze.

<p>Фото: © Facebook</p>

С её помощью можно убрать весь контент пользователя или сообщества, при этом не отписываясь от него. Сделать это можно не навсегда, а на определённый срок. Максимальный срок — 30 дней. По словам представителей компании, разработчики хотят позволить пользователям контролировать новостную ленту и предотвратить появление нежелательных постов.

Обновление доступно для ОС Android и iOS. В российской версии приложения функции Snooze пока нет. Возможно, она выйдет отдельным обновлением.

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