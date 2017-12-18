Apple назвала причиной многочисленных багов "плохую неделю"

Главный маркетолог компании заявил, что у сотрудников Apple выпала неудачная неделя, но все трудности позади.

Глава Apple по маркетингу Фил Шиллер в интервью The Telegraph объяснил причину багов iPhone X и прочих девайсов. По словам Шиллера, в этом виновата "плохая неделя".

— У нас была плохая неделя. Произошло несколько неприятных моментов, вот и всё, — рассказал главный маркетолог купертиновцев журналистам. Шиллер отметил, что сотрудники Apple проведут внутреннюю проверку и будут стараться, чтобы проблем с гаджетами больше не было.

Предыдущий месяц был особенно неудачным для американского вендора. Потребители много жаловались на проблемы с iPhone X, критиковали "дыру" в системе компьютеров Mac и возмущались из-за критических неполадок в системе умного дома Homekit.