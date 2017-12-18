Энтузиасты придумали универсальный значок для митингующих

С помощью аксессуара BEAM можно публично выражать свою позицию по любому волнующему вопросу.

Компания BEAM Authentic выпустила значок для пользователей с активной гражданской позицией. С помощью девайса, который крепится на одежду, можно выражать свою позицию на митингах или акциях протеста, сообщает Androidpolice.

Девайс под названием BEAM представляет из себя значок с AMOLED-дисплеем разрешением 400 x 400 пикселей. Через специальное приложение на значок можно вывести текст или картинку. Например, с изображением партии или политическим лозунгом. Гаджет комплектуется аккумулятором, которого хватит на 24 часа непрерывной работы.

BEAM можно приобрести на сайте производителя за $99. По словам BEAM Authentic, каждые три доллара с покупки будут перечислены на счета благотворительных организаций.