iPhone X продаётся хуже, чем ожидалось

Аналитик Wall Street недоволен показателями хита Apple 2017 года, но прогнозирует увеличение числа продаж смартфонов компании в целом.

Число продаж iPhone X оказалось меньше ожидаемого. Об этом сообщает старший аналитик Cowen & Co Карил Акерман.

По его словам, причиной тому стали подешевевшие смартфоны предыдущих поколений, преимущественно iPhone 7 и 7 Plus. При этом iPhone 8, 8 Plus и iPhone X пользуются спросом, но компания Cowen & Co ждала более высоких показателей.

При этом общее число продаж "яблочных" смартфонов увеличивается по той же причине. Cowen & Co полагает, что Apple продаст 79 млн смартфонов в четвёртом квартале 2017 года и превзойдёт прошлогодний показатель за этот же квартал в 78,29 миллиона смартфонов.

В первом же квартале 2018-го Акерман прогнозирует рост поставок iPhone X. Напомним, первая партия смартфонов вышла в дефиците из-за заводского брака и приостановок производства. Дефицит прекратился с выпуском второй партии.