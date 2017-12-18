Следующий флагман Sony получит мощнейший процессор Snapdragon 845

Японская компания покупает новейшую технологию Qualcomm вслед за Samsung и Xiaomi.

Sony выпустит следующий флагман с двойной камерой и процессором Snapdragon 845 от Qualcomm, который должен стать самым мощным на рынке смартфонов и обойти Kirin 970. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на пост Reddit.

В Сеть попали документы о регистрации нового смартфона Sony с уникальным номером и техническими характеристиками. По слитым документам, девайс получит 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища, в основных камерах будет 12 мегапикселей, во фронтальной — 15. Вес аппарата составит 156 грамм.

Гаджет зарегистрирован под номером H8216. Вероятно, он будет представлен в первом квартале 2018-го.

Скорее всего, это будет третий смартфон, оснащённый новейшим процессором Snapdragon 845. Первыми будут либо Samsung Galaxy S9 и S9+, либо Xiaomi Mi 7. Хотя Sony Xperia XZ Premium получил чипсет прошлого поколения Snapdragon 835.