Возвращение джедая. Гэндальф вернётся в сериале "Властелин колец"

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Возвращение джедая. Гэндальф вернётся в сериале "Властелин колец"

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Кадр фильма "Властелин колец: Братство кольца"/ © Кинопоиск

Иэн Маккеллен заявил, что ещё достаточно молод и может исполнить роль Гэндальфа.

78-летний британский актёр Иэн Маккеллен, широко известный как Гэндальф из "Властелина колец", может вернуться к своей главной роли. Об этом Маккеллен рассказал в эфире "Би-би-си Radio 2".

Актёр был в эфире радиостанции вместе с телеведущим и комиком Грэмом Нортоном (оба являются открытыми геями). Грэм рассказал, что в скором времени Amazon снимет сериал по "Властелину колец" и в нём появится новый Гэндальф. Что ты имеешь в виду? — удивлённо парировал реплику собеседника Маккеллен. — По сюжету Гэндальфу 7000 лет, а мне всего 78, так что я не слишком стар для исполнения его роли.

Компания Amazon объявила, что приобрела права на ТВ-адаптацию книги Джона Толкина "Властелин колец" и собирается снять сериал, в прошлом месяце. О сроках выхода телешоу пока ничего не известно.

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