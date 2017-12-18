Заживёт. Учёные изобрели самовосстанавливающийся экран для смартфона

Открытие японского учёного избавит от необходимости менять разбитый или поцарапанный дисплей смартфона.

Профессор университета в Японии Такусо Айда создал стекло, способное самовосстанавливаться. В будущем такой материал можно использовать для дисплеев смартфонов и прочих гаджетов, сообщает Ubergizmo.

Вещество, созданное учёным, называется полиэфирной тиомочевиной. По консистенции, плотности и степени просвета оно напоминает стекло. Однако при физических повреждениях вещество способно восстанавливаться. Время "заживления" зависит от характера повреждений.

Ранее учёные уже создавали прототипы подобного стекла, однако оно могло лишь бороться с царапинами. Полиэфирная тиомочевина японского профессора способна полностью затягивать трещины. По словам Такусо Айды, открытие произошло случайно, когда профессор разрабатывал новый вид клея.