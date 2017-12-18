Google Chrome заблокирует автоматическое воспроизведение видео

С новой функцией браузера пользователей не будет беспокоить внезапно включившийся видеоролик.

Google готовит масштабное обновление браузера Chrome. Одним из нововведений будет запрет автоматического воспроизведения видео. Об этом сообщает компания в официальном блоге.

Такая функция впервые появилась у Apple в macOS High Sierra. Она предотвратит воспроизведение видеоролика на открытом сайте. Активировать её можно будет в настройках. Единственный минус — включать её надо будет на каждом сайте отдельно, а не сразу на всех.

Кроме того, Google усовершенствует защиту от всплывающих окон. Ранее некоторые пользователи жаловались, что действующая защита не работает с некоторыми сайтами.

Сейчас компания тестирует обновления в бета-версии Chrome 64. Ожидается, что обновление выйдет в ближайшие выходные.