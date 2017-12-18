Facebook будет бороться с призывами отмечать друзей на фотографии

Специально обученная нейросеть вычистит ленту "Фейсбука" от спама и назойливой рекламы.

Фейсбук" будет понижать рейтинг публикаций, в которых просят отметить друзей на фотографии. Представители соцсети заявили, что скоро вероятность появления таких постов в ленте снизится до минимума, сообщает Business Insider.

Согласно исследованию соцсети, большинство публикаций с такими призывами являются спамом или рекламой. Искать мусорные посты будет специальная нейросеть, обученная на сотнях тысяч публикаций с призывами. Подобная система взаимодействия с аудиторией часто используется в других соцсетях, например в "Инстаграме", принадлежащем "Фейсбуку".

По словам "Фейсбука", алгоритм начнёт действовать не сразу. Соцсеть даст время владельцам страниц изменить подход к привлечению аудитории, иначе их рейтинг будет понижен.