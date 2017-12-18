Только Apple и Samsung выпустят смартфоны с 7-нанометровым чипом

Не все производители смартфонов готовы перейти на производство чипов меньшего размера.

Аналитики сообщили, что в 2018 году в тренде будут 10-нанометровые мобильные процессоры. Более инновационный чип пока собирается выпустить лишь Apple, сообщает Gizchina.

Ориентация на мобильные процессоры, сделанные по 10-нм техпроцессу, стала очевидна после презентации Qualcomm Snapdragon 845. 10-нанометровый 845-й чип будет использоваться в большинстве флагманских моделей Android-смартфонов. Аналитики сделали вывод, что единственным вендором, заинтересованным в 7-нм чипах, станет Apple.

Купертиновская компания каждое поколение выпускает менее габаритный чип, и 2018 год не должен стать исключением. В топовом на данный момент смартфоне, iPhone X, использован процессор, выполненный по 10-нм техпроцессу. По мнению экспертов, ещё одним производителем 7-нм чипов может стать компания Samsung, которая готовит новое поколение Exynos.

В чип более мелкого размера можно уместить больше вычислительных ядер и сэкономить место под корпусом смартфона. Аналитики считают, что производители 7-нм мобильных процессоров будут лидерами рынка в 2018 году.