Водитель Uber изнасиловал британского дипломата и бросил умирать на обочине

Таксист из Ливана изнасиловал гражданку Великобритании, которая оказалась международным дипломатом.

В Бейруте задержали подозреваемого в убийстве британского дипломата Ребекки Дайкс. Выяснилось, что убийство совершил водитель Uber, сообщает Business Insider.

Rebecca Dykes, 30, who was working at the Department for International Development in Beirut was killed after meeting friends and colleagues on Friday night https://t.co/huh2coOLct pic.twitter.com/2eUoE38tbd — The Telegraph (@Telegraph) 17 декабря 2017 г.

Тело Ребекки было найдено на обочине на окраине Ливана. По версии полиции, преступник был водителем Uber, поэтому девушка, ничего не подозревая, села к нему в автомобиль. Следствие считает, что таксист пытался склонить Ребекку к сексу, а потом задушил её и изнасиловал. После убийства он бросил тело девушки на обочину, где его и нашли в минувшую субботу.

Полиция быстро выяснила, что девушка пользовалась услугами такси, и связались с сервисом. В Uber рассказали, что мисс Дайкс подвозил ливанец Тарек Х., ранее судимый. "Мы в ужасе от этой трагедии. Мы работаем с властями и соболезнуем родственникам Ребекки Дайкс", — говорится в заявлении Uber.

Следствие отбросило политические мотивы убийства. По их мнению, Тарек задушил жертву из-за изнасилования, а не потому, что она работала в британском консульстве. Смерть подданной Великобритании шокировала СМИ островного государства. До этого инцидента Ливан считали относительно безопасной для работы и отдыха страной.

Теперь следствию предстоит выяснить все детали жестокого убийства. Например, понять, как судимый ливанец получил лицензию Uber.