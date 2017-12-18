Microsoft Launcher получил новую сетку приложений и улучшенный интерфейс

Разработчики исправили недоработки предыдущего обновления и улучшили сетку приложений.

Приложение для редактирования интерфейса Android Microsoft Launcher получило обновление с усовершенствованными функциями. Оно коснулось расположения и размера иконок.

Теперь лаунчер поддерживает сетку приложений 12x12, что должно быть удобнее предыдущей версии. Строка поиска после обновления располагается по умолчанию внизу.

Кроме того, разработчики исправили недоработки интерфейса. Теперь он перестаёт обрезать часть иконки приложения или папки.

Microsoft Launcher пользуется популярностью среди пользователей Android, несмотря на то что пока доступен в бета-версии. 18 декабря приложение достигло отметки в 10 миллионов скачиваний в Google Play.