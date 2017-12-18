Huawei представит новый планшет в Лос-Анджелесе

Китайцы представят на Международной выставке потребительской электроники девайс со старым чипсетом.

В Сети появилась информация о планшете Huawei MediaPad M5. Девайс уже получил сертификацию и будет представлен на ежегодной Международной выставке потребительской электроники в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Gizmochina.

По данным источника, планшет получит Bluetooth 4.2, экран на 8,4 дюйма с разрешением 2560x1600 пикселей, а также процессор Kirin 960, который вышел осенью 2016 года вместе с Huawei Mate 9. Напомним, 10-е поколение Mate и субфлагман Honor V10 оснащены самым мощным на рынке гаджетов чипом Kirin 970.

Кроме того, планшет получит 3,5-мм аудиоджек для наушников. По неподтверждённой информации, корпус аппарата будет металлическим.

Цена на планшет неизвестна, но обычно планшеты Huawei одни из самых дешёвых на рынке гаджетов.

Также, по информации Gizmochina, на Международной выставке потребительской электроники Huawei анонсирует старт продаж смартфонов Mate 10 в США. Компания вместе с Xiaomi уже разговаривала с местными операторами сотовой связи и обдумывала стратегию развития на родине Apple.