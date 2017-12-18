Сбоит. Реакция пользователей сетей на проблемы "Телеграма"

Пользователи соцсетей сообщили о сбое в работе популярного мессенджера "Телеграм".

Около часа назад пользователи "Телеграма" по всему миру сообщили о проблемах в работе мессенджера. В соцсетях жаловались на низкую скорость отправки сообщений, долгую загрузку изображений и проблемы с подключением к Сети. Судя по отзывам, сбой сказался как на приложении "Телеграма", так и на десктопной версии. Руководство мессенджера пока никак не прокомментировало жалобы на его работу.

По мнению экспертов, проблемы могли быть связаны с обновлением программы Telegram Desktop, которое произошло вчера. В новой версии было добавлено групповое отображение медиаконтента в мессенджере.

Alpha version 1.2.3 lets you view the grouped photos and videos as albums in Telegram Desktop. — Telegram Desktop (@telegramdesktop) 17 декабря 2017 г.

Лайф проверил основной сервер "Телеграма", последний в результате тестов демонстрировал высокий пинг и не отвечал.

В настоящий момент работа мессенджера частично восстановлена, однако пользователи "Телеграма" продолжают жаловаться на функционирование детища Павла Дурова и шутить по этому поводу.

Телеграм не болей pic.twitter.com/jBzMAqdFAD — Здесь могла быть ваша реклама (@ComradeBread) 18 декабря 2017 г.

Все говорят:

«Пахан, поднять как Телеграм?

Куда нажать?» — Лось (19,6) (@poooovar) 18 декабря 2017 г.

Исламское государство взяло на себя ответственность за глобальный сбой Telegram pic.twitter.com/eG5NbyBFQ8 — Д///ИХАД (@tvjihad) 18 декабря 2017 г.

Навальный топит за Скриптонита.

В Радио-Т пускают рекламу Азино-777.

Телеграм тормозит.

Биткоин под 20к$.



Что год грядущий нам готовит? — Deemah (@pomidoroshev) 18 декабря 2017 г.

друзья зпт мной все порядке тчк упал телеграм тчк держитесь зпт братишки мои тчк все будет хорошо тчк пишите письма тчк — agatha (@athawld) 18 декабря 2017 г.

Ха, прикиньте: кто-то купил Незыгаря за 20 млн, а тут Телеграм закрыли. Вот прикол! — Andrey Maximov♐️ (@AndreyMaximovv) 18 декабря 2017 г.

Дуров, поверни Телеграм! — КриптоКудимець (@Zoreslav4yk) 18 декабря 2017 г.