Сбоит. Реакция пользователей сетей на проблемы "Телеграма"

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Сбоит. Реакция пользователей сетей на проблемы "Телеграма"

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пользователи соцсетей сообщили о сбое в работе популярного мессенджера "Телеграм".

Около часа назад пользователи "Телеграма" по всему миру сообщили о проблемах в работе мессенджера. В соцсетях жаловались на низкую скорость отправки сообщений, долгую загрузку изображений и проблемы с подключением к Сети. Судя по отзывам, сбой сказался как на приложении "Телеграма", так и на десктопной версии. Руководство мессенджера пока никак не прокомментировало жалобы на его работу.

По мнению экспертов, проблемы могли быть связаны с обновлением программы Telegram Desktop, которое произошло вчера. В новой версии было добавлено групповое отображение медиаконтента в мессенджере.

Лайф проверил основной сервер "Телеграма", последний в результате тестов демонстрировал высокий пинг и не отвечал.

<p>Скриншот @ L!FE</p>

В настоящий момент работа мессенджера частично восстановлена, однако пользователи "Телеграма" продолжают жаловаться на функционирование детища Павла Дурова и шутить по этому поводу.

Автор:
Андрей Ставицкий
АС
Андрей Ставицкий
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