Сбоит. Реакция пользователей сетей на проблемы "Телеграма"

Около часа назад пользователи "Телеграма" по всему миру сообщили о проблемах в работе мессенджера. В соцсетях жаловались на низкую скорость отправки сообщений, долгую загрузку изображений и проблемы с подключением к Сети. Судя по отзывам, сбой сказался как на приложении "Телеграма", так и на десктопной версии. Руководство мессенджера пока никак не прокомментировало жалобы на его работу.
По мнению экспертов, проблемы могли быть связаны с обновлением программы Telegram Desktop, которое произошло вчера. В новой версии было добавлено групповое отображение медиаконтента в мессенджере.
Alpha version 1.2.3 lets you view the grouped photos and videos as albums in Telegram Desktop.— Telegram Desktop (@telegramdesktop) 17 декабря 2017 г.
Лайф проверил основной сервер "Телеграма", последний в результате тестов демонстрировал высокий пинг и не отвечал.
В настоящий момент работа мессенджера частично восстановлена, однако пользователи "Телеграма" продолжают жаловаться на функционирование детища Павла Дурова и шутить по этому поводу.
Телеграм не болей pic.twitter.com/jBzMAqdFAD— Здесь могла быть ваша реклама (@ComradeBread) 18 декабря 2017 г.
Все говорят:— Лось (19,6) (@poooovar) 18 декабря 2017 г.
«Пахан, поднять как Телеграм?
Куда нажать?»
Исламское государство взяло на себя ответственность за глобальный сбой Telegram pic.twitter.com/eG5NbyBFQ8— Д///ИХАД (@tvjihad) 18 декабря 2017 г.
Навальный топит за Скриптонита.— Deemah (@pomidoroshev) 18 декабря 2017 г.
В Радио-Т пускают рекламу Азино-777.
Телеграм тормозит.
Биткоин под 20к$.
Что год грядущий нам готовит?
друзья зпт мной все порядке тчк упал телеграм тчк держитесь зпт братишки мои тчк все будет хорошо тчк пишите письма тчк— agatha (@athawld) 18 декабря 2017 г.
Ха, прикиньте: кто-то купил Незыгаря за 20 млн, а тут Телеграм закрыли. Вот прикол!— Andrey Maximov♐️ (@AndreyMaximovv) 18 декабря 2017 г.
Дуров, поверни Телеграм!— КриптоКудимець (@Zoreslav4yk) 18 декабря 2017 г.
вошел в стадию запора. Дуров битки продал походу.— Orlov Oleg (@iamdiabolici) 18 декабря 2017 г.
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