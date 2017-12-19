Adidas уходит с рынка фитнес-браслетов

Немецкая компания сконцентрируется на поддержке спортивных приложений и развитии других активов бренда.

Немецкий производитель спортивной экипировки больше не будет выпускать фитнес-трекеры. Adidas, как и главный конкурент Nike, сосредоточится на создании специального ПО для атлетов, сообщает The Verge.

По данным исследования Portland Business Journal, немецкий концерн займётся улучшением своих приложений Adidas App и Runtastic. Последнее Adidas приобрёл в 2015 году за $239 млн. Ранее компания выпустила несколько фитнес-трекеров miCoach Smart Run и датчиков для спортсменов miCoach. Однако ни один из этих продуктов не был популярным на рынке. Ещё в прошлом году вице-президент подразделения носимой электроники Adidas Стейси Бьюр объявила, что в будущем не стоит ждать новых фитнес-трекеров от их компании.

Тем самым немцы повторят путь американского конкурента Nike, который раньше выпускал линейку фитнес-трекера FuelBand. Позже компания присоединилась к Apple и сконцентрировалась на выпуске линейки часов Apple Watch и поддержке спортивного приложения Nike+.