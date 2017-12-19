Пьющий воду Дональд Трамп взорвал "Твиттер"

Посетители соцсетей очень удивились, увидев, как президент пьёт воду, "словно маленький мальчик".

Пользователи "Твиттера" обратили внимание на то, как необычно президент США Дональд Трамп пьёт воду. В соцсетях высмеяли, что политик держит стакан с водой двумя руками, "как ребёнок", пишет Mashable.

Can someone please explain to me why President (COUGHbabyhandsCOUGH) Trump needs two hands to drink a glass of water?pic.twitter.com/zsBhcv9fsv#MondayMotivation

via @atrupar — Holly O'Reilly (@AynRandPaulRyan) 18 декабря 2017 г.

Why two hands? This bothers me so much. I have no clue why but why? — Allen R (@AllenInPhilly) 18 декабря 2017 г.

Необычные повадки Трампа заметили во время его выступления о стратегии национальной безопасности в администрации президента в понедельник. В соцсетях удивлялись тому, как политик брал стакан двумя руками и тянулся к нему губами, как маленький мальчик.

My cat looks more presidential when he licks water from his bowl. https://t.co/yPL0Ck1L6f — Christian La Mont (@OfficialCLM) 18 декабря 2017 г.

Некоторые пользователи "Твиттера" таким образом отомстили Дональду Трампу за его прошлые грехи. Пару лет назад будущий президент высмеял в своём микроблоге республиканца Марко Рубио, который смешно, по его мнению, пьёт воду из бутылочки. В 2016 году Рубио был одним из конкурентов Трампа в борьбе за президентский пост.