Пьющий воду Дональд Трамп взорвал "Твиттер"

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Пьющий воду Дональд Трамп взорвал "Твиттер"

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Фото: © twitter.com/christinawilkie

Посетители соцсетей очень удивились, увидев, как президент пьёт воду, "словно маленький мальчик".

Пользователи "Твиттера" обратили внимание на то, как необычно президент США Дональд Трамп пьёт воду. В соцсетях высмеяли, что политик держит стакан с водой двумя руками, "как ребёнок", пишет Mashable.

Необычные повадки Трампа заметили во время его выступления о стратегии национальной безопасности в администрации президента в понедельник. В соцсетях удивлялись тому, как политик брал стакан двумя руками и тянулся к нему губами, как маленький мальчик.

Некоторые пользователи "Твиттера" таким образом отомстили Дональду Трампу за его прошлые грехи. Пару лет назад будущий президент высмеял в своём микроблоге республиканца Марко Рубио, который смешно, по его мнению, пьёт воду из бутылочки. В 2016 году Рубио был одним из конкурентов Трампа в борьбе за президентский пост.

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