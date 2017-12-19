Армия США будет печатать дроны прямо на поле боя

Беспилотник с любым набором функций можно будет распечатать под конкретную боевую задачу.

Американские учёные научили армию использовать гражданские дроны в своих целях. Военные смогут печатать небольшие беспилотники для выполнения боевых задач, пишет Engadget.

Специалисты показали морпехам США, как печатать разные детали дронов из каталога и собирать их в единый аппарат. По словам одного из инженеров проекта, Ларри Р. Холмса — младшего, солдаты заинтересованы использовать инновационные устройства для своих миссий. 3D-принтер и набор запчастей позволяют создать и собрать любой дрон менее чем за сутки.

Таким образом, морпехи смогут использовать тонко настроенные дроны для выполнения специфических задач. На данный момент американской армии помогают военные беспилотники — крупные дроны, способные долгое время находиться в воздухе, вести наблюдение и атаковать цели.