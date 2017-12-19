"Яндекс. Такси" позаимствовал одну из особенностей Uber

Теперь пассажиры сервиса могут компенсировать стоимость услуги поездкой с незнакомыми людьми.

Российский сервис запустил новый тариф "Комбо", в рамках которого можно перевозить нескольких случайных пассажиров. Тем самым пользователи "Яндекса. Такси" могут сэкономить на поездке.

По словам "Яндекса", стоимость поездки по тарифу "Комбо" дешевле на 20–40%, чем в рамках стандартного "Эконома". Если клиент при заказе выберет "Комбо", то в салон во время поездки может подсесть незнакомый ему пассажир. По словам сервиса, водитель имеет право свернуть с основного маршрута и заехать за другим клиентом. Время поездки для каждого пассажира не должно увеличиться более чем на 15 минут.

Представители "Яндекса" сообщили, что в первую очередь такой тариф будет востребован в районах аэропортов, где люди часто приезжают и уезжают в одном направлении. Отметим, что подобный тариф есть у конкурента "Яндекса. Такси" — сервиса Uber. Он называется UberPool.