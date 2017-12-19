Китай выпустил самоуправляемые автомобили на улицы

На определённых дорогах в Поднебесной теперь можно встретить машины без водителя.

Власти Китая смягчили правила эксплуатации самопилотируемых автомобилей. Теперь создатели таких авто могут испытывать их на общественных дорогах, сообщает Ubergizmo.

Согласно новым правилам, автономным машинам открываются некоторые дороги общего пользования. Компании, которые занимаются тестированием авто, могут использовать их на ограниченном числе публичных трасс. Однако по предварительной заявке и только в условиях отличной видимости. Последнее особенно затруднительно, учитывая обилие смога во многих районах Китая.

До настоящего времени китайские власти запрещали выпускать на улицы городов самопилотируемые автомобили. В кабине всё равно должен находиться контролёр.