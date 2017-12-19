Tesla Model X перетянула и "убила" Toyota Land Cruiser

Электромобиль с огромным перевесом победил японский внедорожник и уничтожил его двигатель.

В Сети появилось видео, где норвежские автолюбители сравнивают мощность двигателей электрокара Tesla Model X и Toyota Land Cruiser. За явным преимуществом победил автомобиль Tesla, который не только перетянул соперника, но и сломал ему двигатель.

Энтузиасты скрепили автомобили тросом и заставили водителей нажать на газ. Игру в "перетягивание каната" на ледяной трассе выиграла Tesla Model X, которая сразу же стала тащить за собой японский джип. Автор видео рассказал, что почувствовал неприятный запах от автомобиля Toyota. В итоге Land Cruiser заглох, да так, что двигатель пришлось "прикуривать" от другого авто. Неизвестно, поехала ли потом "тойота" или нет.

Судя по всему, электрокар выиграл из-за более тяжёлого кузова (2,6 против 2,2 тонны) и более высокого крутящего момента двигателя (970 Нм). В конце ролика автор иронично отметил: "Ну что, следующим будет Hummer?"