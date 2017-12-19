Сервис Telegraph Дурова забанили из-за многочисленных жалоб

Павел Дуров заявил в соцсетях, что проблемы с доступом в Telegraph были вызваны жалобами из России.

Создатель мессенджера Telegram и площадки для публикаций Telegraph заявил в "Твиттере", что его сервис испытывал проблемы с доступом из-за фейковых жалоб.

Temporary issues with the telegra.ph domain name due to some bogus reports to @dotph from Russia. Working with @dotph on this. — Pavel Durov (@durov) 19 декабря 2017 г.

По словам Дурова, временные трудности с доступом к Telegraph были вызваны жалобами на домен Telegra.ph, который располагается в филиппинской доменной зоне. Российский предприниматель заявил, что филиппинский регистратор dotPH получил множество жалоб, вероятно, от ботов. Дуров считает, что все они были направлены с территории России.

Проблемы с Telegraph наблюдались с 13 декабря. В этот день пользователи заметили, что "Фейсбук" запрещает публиковать ссылки на сервис и посылать их в личных сообщениях.

Вчера в работе другого детища Дурова, Telegram, произошёл крупный сбой. Пользователи мессенджера жаловались на проблемы с доступом и медленную загрузку изображений и видео. Спустя некоторое время Павел Дуров заявил, что сбой был вызван "невероятным ростом трафика".