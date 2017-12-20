Данные об ипотеках всех американцев выложили в Интернет

В Интернете нашли подробный архив, в котором содержится информация почти о всех американских семьях.

В Сети нашли огромный массив данных, посвящённый около 123 миллионам американских семей. Слив обнаружили специалисты безопасности компании UpGuard, сообщает Forbes.

Архив принадлежит маркетинговой компании Alteryx, занимающейся исследованиями рынка. В нём содержатся персональные данные около 123 миллионов семей из США: адрес, телефон, пол, возраст, род занятий и информация об ипотеке. По каждой персоне указано около 248 полей данных, однако без имени и фамилии. "Это очень подробный отчёт по жителям США", — заявили специалисты UpGuard.

Вся информация хранилась на облачном сервисе Amazon S3, профессиональный хакер, по словам экспертов, мог получить к ней доступ без больших трудностей. По словам компании Alteryx, с которой связался Forbes, к утечке не стоит относиться с таким драматизмом. "Мы уже удалили все данные из "облака", тем более там не было никаких имён", — заявил представитель маркетинговой компании.