С помощью онлайн-карт можно посетить места съёмок "Звёздных войн"

Геолокационный сервис позволяет пройтись по местам съёмок легендарной кинофраншизы.

В навигационном сервисе Maps.Me появилась возможность пройтись по маршрутам съёмок "Звёздных войн". Для поклонников саги доступны несколько десятков точек и 14 локаций в разных странах, сообщили Лайфу представители сервиса.

Всего Maps.Me предлагает 14 локаций в Тунисе, Италии, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании и Ирландии. На каждой из них проводились съёмки различных эпизодов кинофраншизы. Например, в базе есть Королевский дворец на Набу (Palace of Caserta, Италия), пустыня на Татуине (Death Valley National Park, Калифорния, США), планета Хот (Hardangerjøkulen Glacier, Норвегия), место сражения Энакина и Оби-Вана Кеноби в финальных сценах третьего эпизода и многие другие места.

Чтобы проложить маршрут до необходимой точки, нужно скачать файл с геометками на сайте Maps.Me в разделе "Звёздные войны" и открыть его на смартфоне или планшете. Пользователь увидит маршрут до конкретного места и краткое описание, с каким эпизодом саги оно связано. Функция доступна на английском, немецком, испанском и русском языках.

Последний эпизод саги "Звёздные войны" вышел в прокат 14 декабря. За день до премьеры "Последние джедаи" собрали кассу $45 млн.