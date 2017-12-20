YouTube создаст музыкальный сервис совместно с Sony и Universal

Два крупнейших музыкальных лейбла усилят защиту авторских прав и помогут в создании музыкального сервиса.

YouTube заключил долгосрочные контракты с крупнейшими музыкальными лейблами Sony Music Entertainment и Universal Music Group. Сервис видит две цели в сотрудничестве: улучшить защиту песен от пиратства и разработку нового музыкального сервиса в начале 2018-го.

Нарушением авторских прав считается загрузка уже загруженного клипа с частного аккаунта и использование запатентованной музыки в каком-либо другом ролике. Задача YouTube: усовершенствовать защиту авторских прав и пристальнее отслеживать действия пользователей.

Кроме того, компания планирует запустить собственный платный музыкальный сервис весной 2018, для чего заключает контракты с крупнейшими музыкальными лейблами. В мае она также заключила соглашение с Warner Music.

Каким именно будет музыкальный сервис — неизвестно. Есть информация, что некоторые клипы будут исключительно платными, а некоторые останутся полностью бесплатными. Это зависит от решения правообладателя.

Сама компания видит в этом одну цель: монетизацию. Ожидается, что с запуском нового проекта увеличится доход и у владельцев площадки, и у исполнителей. Ранее YouTube критиковали за относительно низкий уровень доходов у музыкантов. Учитывая число людей, использующих сервис для прослушивания музыки, исполнители получают гораздо меньше, чем с Apple Music или Spotify.