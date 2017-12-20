Социальную рекламу с отрезанной головой собаки запретили на лондонских автобусах

Зоозащитная организация PETA выпустила шокирующую социальную рекламу с призывом стать веганом.

Управление транспорта Лондона запретило социальную рекламу защитников животных PETA. По мнению чиновников, изображение поджаренной собачьей головы является неэтичным, сообщает Mashable.

Социальная реклама возникла на автобусах Лондона в рамках кампании организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA). На баннере изображена отрезанная и поджаренная голова собаки, поданная с гарниром. Иллюстрация подкрепляется слоганом "Почему вы едите индейку, вы же не будете есть свою собаку?". Чуть ниже написано "Заведите новую привычку. Станьте веганом". Реклама появилась в честь Рождества, когда многие британские семьи отмечают праздник застольем с индейкой.

Спустя некоторое время после старта кампании Transport for London сняла рекламу с автобусов. По заявлению организации, подобные материалы могут шокировать и оскорбить пассажиров. В ответ PETA назвала решение чиновников "странным и стыдным". Зоозащитники отметили, что запрет их "полезной" рекламы смотрится особенно цинично на фоне объявлений о продаже "трупов индеек".